В Омске на Левобережье пропало электричество

Все дома и системы подключения по улицам 4-я Любинская, 1-я и 2-я Солнечная, подключенные к подстанции № 6128, остались без электроэнергии.24 марта, примерно с 9 утра жители частного сектора Левобережья в районе остановки Дорстрой остались без электричества. Отключение производили АО «Омскэлектро».
Как сообщили omsk.aif.ru в диспетчерской службе Левобережного РЭС, причиной стало повреждение механической опоры ЛЭП. Специалисты производят замену и переброс линий на другую опору для обеспечения подачи электричества.
По словам диспетчера, повреждение произошло по причине работ, производимых на теплотрассе неподалёку от опор.
Почти все дома частного сектора оснащены газовыми и насосными системами отопления — при отсутствии электроэнергии жители замерзают. Нагрев воды производится за счёт газового отопления и бойлеров, соответственно, горячее водоснабжение также отсутствует.
UPD: в 11.47 подача электроэнергии восстановлена.