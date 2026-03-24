В Омске на Левобережье пропало электричество

Почти все дома частного сектора оснащены газовыми и насосными системами отопления.

Источник: Аргументы и факты

Все дома и системы подключения по улицам 4-я Любинская, 1-я и 2-я Солнечная, подключенные к подстанции № 6128, остались без электроэнергии.24 марта, примерно с 9 утра жители частного сектора Левобережья в районе остановки Дорстрой остались без электричества. Отключение производили АО «Омскэлектро».

Как сообщили omsk.aif.ru в диспетчерской службе Левобережного РЭС, причиной стало повреждение механической опоры ЛЭП. Специалисты производят замену и переброс линий на другую опору для обеспечения подачи электричества.

По словам диспетчера, повреждение произошло по причине работ, производимых на теплотрассе неподалёку от опор.

Почти все дома частного сектора оснащены газовыми и насосными системами отопления — при отсутствии электроэнергии жители замерзают. Нагрев воды производится за счёт газового отопления и бойлеров, соответственно, горячее водоснабжение также отсутствует.

UPD: в 11.47 подача электроэнергии восстановлена.