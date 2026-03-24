В Челябинской области с 25 апреля начнется нерестовый период

«На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня», — рассказал председатель областного рыболовного комитета Михаил Акатьев.
На остальных водоемах региона запрет будет действовать с 5 мая по 15 июня. В период нереста может быть ограничено передвижение на лодках по озерам.
Основные правила вылова остаются прежними. Рыбакам разрешена только береговая ловля одной поплавочной или донной удочкой. При этом общее количество крючков не должно превышать двух. Важно, что тройной крючок («тройник») приравнивается к одному. Кроме того, сохраняется круглогодичный запрет на вылов рыбы в реке Теча и на всех ее притоках.