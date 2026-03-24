Молнии на татами: каратисты сошлись в гладиаторской сече в Биробиджане

Впервые в Еврейской автономной области — громкий дебют чемпионата и первенства по джутайдо (6+). Этот вид всестилевого каратэ — настоящая симфония мощи, где классические боевые искусства обретают второе дыхание.
Биробиджанский спортзал превратился в арену, где сошлись в яростной схватке бойцы ЕАО и Хабаровского края. И да, девушки здесь не уступали парням ни в напоре, ни в характере. В полноконтактных поединках — молниеносные удары руками и ногами, зрелищные броски. Энергия била через край, а градус эмоций зашкаливал так, что, казалось, вот-вот зашатаются стены.
Никто не собирался сдаваться без боя. Страсти кипели нешуточные. В одном из поединков оппоненты в пылу борьбы едва не сокрушили стол с заветными кубками и медалями! А добивания поверженных соперников под крики зрителей и вовсе напоминали зрелище из эпохи гладиаторов — но без крови и тяжелых травм, лишь чистое, бескомпромиссное мастерство.
Хотите почувствовать этот накал? Тогда ловите самые жаркие кадры — смотрите наш фоторепортаж.