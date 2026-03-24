45 фильмов за три года: как Приангарье снимает кино, о котором будут говорить

IrkutskMedia, 24 марта. За последние три года кинокомпании Иркутской области подготовили 45 фильмов, включая 36 документальных, четыре игровых, три цикла «Тыловики» и два анимационных. Об этом сообщили на заседании Координационного совета по культуре при губернаторе Игоре Кобзеве. Мероприятие приурочили к Дню Иркутского кино, сообщает пресс-служба облправительства.
В заседании приняли участие руководители кинокомпаний, режиссеры, представители министерств культуры региона, директора областных музеев, библиотек, театров и творческих училищ, а также члены Общественной палаты и творческих союзов.
«Иркутская область находится в числе регионов, которые активно развивают региональный кинематограф. Уверен, что он играет весомую роль в формировании патриотического сознания, чувства гордости за наш край, чувства верности Отечеству. Хочу поздравить всех, кто участвует в создании иркутского кино, с профессиональным праздником. Мы провели заседание Координационного совета по культуре, поставили ряд важных задач, послушали, что сегодня делают наши кинематографисты, прославляя Иркутскую область», — отметил губернатор региона Игорь Кобзев.
В регионе работают 15 профессиональных студий, среди которых «Матера», Rec, «Кинокомпания Юрия Яшникова», «Буркало-компани», «Эпизод» и другие. Все они интегрированы в профессиональное сообщество: их создатели и руководители являются членами или кандидатами в Союз кинематографистов России. Иркутское областное отделение союза насчитывает 32 специалиста — режиссеров, операторов, продюсеров, звукорежиссеров, монтажеров и композиторов. Документы на вступление еще восьми человек рассматриваются. По численности членов региональное отделение входит в пятерку крупнейших в стране.
Фильмы из Иркутской области участвовали в 55 фестивалях различного уровня и получили 23 награды. Одиннадцать картин были размещены в кинотеатрах и на стриминговых платформах.
В 2025 году региональные кинопроекты получили дополнительное развитие: был запущен онлайн-кинотеатр «38Doc», который уже посмотрели более 18 тысяч зрителей, расширена сеть муниципальных кинозалов до 25, а Дом культуры «Сибирь» получил 2,5 млн рублей от Фонда кино на современное кинопрокатное оборудование. Байкальский международный кинофестиваль имени В. Г. Распутина (6+) собрал более шести тысяч зрителей в залах и 100 тысяч — на онлайн-платформе.
Напомним, фильмы, снятые на Байкале, в том числе иркутскими кинематографистами, покажут зрителям Китая. Пять документальных фильмов, снятых при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, выйдут на одной из самых крупных онлайн-платформ iQIYI (18+).