45 фильмов за три года: как Приангарье снимает кино, о котором будут говорить

В 2025 году региональные кинопроекты получили дополнительное развитие: был запущен онлайн-кинотеатр «38Doc», который уже посмотрели более 18 тысяч зрителей, расширена сеть муниципальных кинозалов до 25, а Дом культуры «Сибирь» получил 2,5 млн рублей от Фонда кино на современное кинопрокатное оборудование. Байкальский международный кинофестиваль имени В. Г. Распутина (6+) собрал более шести тысяч зрителей в залах и 100 тысяч — на онлайн-платформе.