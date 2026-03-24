В красноярских колониях стали на 40% реже заражаться туберкулезом

В учреждениях ГУФСИН по Красноярскому краю за последние три года заболеваемость туберкулезом сократилась более чем на 40%. Помощь осужденным оказывают больше 30 врачей-фтизиатров.
Основное учреждение для стационарного лечения — Туберкулезная больница № 1 МСЧ-24 ФСИН России. Сюда привозят пациентов не только из Красноярского края, но и из других регионов. Впервые в пенитенциарной системе здесь начали применять современный иммуномодулятор, а также внедрили новые методы лечения: клапанную бронхоблокацию, локорегионарную и лимфотропную терапию, фонофорез с лидазой.
С 2013 года больница является клинической базой кафедры туберкулеза Красноярского медицинского университета. Также заключено соглашение о сотрудничестве с Новосибирским научно-исследовательским институтом туберкулеза.
В Минусинске работает Туберкулезная больница № 2, где лечат женщин, больных туберкулезом, в том числе из других регионов. После освобождения пациентов наблюдают совместно с краевым противотуберкулезным диспансером.
Как отметил начальник МСЧ-24 ФСИН России Антон Петров, борьба с туберкулезом остается приоритетом пенитенциарной медицины. Для профилактики в колониях и СИЗО дважды в год проводят флюорографию — охват составляет 100%. Регулярно организуют и профилактические осмотры осужденных.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.