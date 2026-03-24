Модернизация и оснащение учреждений культуры продолжится в Хабаровском крае в этом году

Стратегическая сессия, посвященная развитию отрасли культуры Хабаровского края, прошла в краевой столице. Участники обсудили результаты работы профильного ведомства, планы на 2026 год и приоритетные вопросы, связанные с повышением доступности культуры и инфраструктурными изменениями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
К совещанию в онлайн-формате присоединился губернатор региона Дмитрий Демешин, который в это время находился в рабочей поездке в Москве, а также статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, директор дивизиона развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В очном формате участие приняли члены правительства края, представители отрасли и эксперты.
По итогам прошлого года число посещений культурных мероприятий в Хабаровском крае составило почти 21 млн. Показатель напрямую связан не только с разнообразием предлагаемых форматов для проведения досуга жителей, проведением крупных фестивалей, но и инфраструктурными изменениями, которые происходят по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и при поддержке руководства края.
«Учреждения культуры, в том числе в удаленных районах, превращаются в современные пространства, становятся центрами притяжения для посетителей всех возрастов, семей с детьми. Благодаря национальному проекту “Семья” проведен капитальный ремонт Дома культуры в поселке Селихино, современным оборудованием оснащены девять учреждений сферы культуры. Работу продолжаем: в этом году благодаря федеральной поддержке проведем модернизацию двух музеев и двух культурно-досуговых учреждений, техническое оснащение шести муниципальных музеев, создадим четыре модельные библиотеки. Благодаря поддержке губернатора края только в этом году в девяти учреждениях культуры по всему краю начнется капитальный ремонт за счет средств краевого бюджета. Это новая мера, которая позволит точечно и эффективно решать проблемы на местах», — отметил министр культуры края Дмитрий Кузнецов.
Это не все инфраструктурные изменения: в ближайшее время в селе Токи Ванинского района откроется социально-культурный центр, в начале мая — Центр досуга в поселке Чегдомын, в текущем году, благодаря поддержке руководства региона, завершится капитальный ремонт Дома культуры «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре.
«Спрашивайте у людей, как они видят реконструкцию, ремонт учреждений культуры у себя в районах. Нужно выработать позицию, которая будет точно учитывать интересы местного населения, чтобы районы определяли вектор развития. Кроме того, очень важно не забывать, что культура должна не только развиваться в центральных учреждениях культуры, но и приходить в каждый дом!» — акцентировал внимание глава региона Дмитрий Демешин.
По инициативе губернатора начато проектирование Краевой детской школы искусств, до конца года распахнет свои двери Дом актера — площадка, которая послужит объединению театрального сообщества и развитию регионального отделения Союза театральных деятелей. Кроме того, запланирована реконструкция Дворца культуры «Судостроитель» в городе Юности, на эти цели из федерального бюджета предусмотрено порядка 3 млрд рублей.
Доступные ценности.
Тема доступности ценностей культуры для жителей — ключевая. Ежегодно краевыми учреждениями культуры проводится свыше 100 выездов и гастролей в районы. А проблема непростой логистики может быть частично решена благодаря использованию цифровых технологий. Ведется работа по оцифровке редких и ценных изданий из фондов библиотек, более 12 тысяч единиц доступны на сайтах, также проводятся виртуальные выставки музеев.
Как рассказала статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева, доступность культуры в районах связана и с кадровым вопросом. Решению его способствует реализация федеральной программы «Земский работник культуры»: в прошлом году кадровая потребность снизилась, к работе приступили 18 специалистов, еще 23 будут трудоустроены в этом году. Расширяется перечень направлений подготовки: со следующего учебного года в хабаровском филиале ВГИК начнут обучать по новым специальностям — «Драматургия» и «Графика».
Доступна культура и для молодежи: по ряду показателей регион находится среди лидеров Дальнего Востока по реализации федеральной программы «Пушкинская карта». При этом сами жители могут воплощать свои идеи в сфере культуры края благодаря участию в грантовых конкурсах.
По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, Хабаровский край занимает второе место по количеству поданных заявок, победителей и полученных средств в Дальневосточном федеральном округе. За пять лет от жителей региона подана 851 заявка на общую сумму 219 млн рублей.
Напомним, в крае регулярно проводятся масштабные культурные мероприятия, которые становятся точками притяжения для тысяч жителей региона и гостей со всей страны. С 12 по 18 апреля этого года состоится XV Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета (0+), с 25 по 31 мая — XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (0+), каждый сезон проводится фестиваль-ярмарка «АмурФест» (0+) в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».