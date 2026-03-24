Будет ли в этом году проходить конкурс «Супербабушка Волгограда»?

Конкурс «Супербабушка Волгограда» пройдёт в городе уже в четвёртый раз.
Участвовать в нём могут все желающие женщины, которым более 45 лет и кто имеет хотя бы одного родного внука.
«Цель конкурса — раскрытие творческого потенциала женщин поколения 45+, — объясняют организаторы. — Мы хотим доказать, что в этом возрасте жизнь может быть полноценной, яркой и интересной, что для взрослых женщин открываются новые возможности самореализации, при этом остаются важными истинные ценности — доброта, понимание и любовь. Хотим сделать так, чтобы семьи гордились своим старшим поколением».
Бабушкам предстоит продемонстрировать немало умений: их ждёт кулинарный поединок, представление творческого номера с внуками, дефиле по сцене, показ танца и другое. Заявки на конкурс принимаются на сайте: конкурсы-влг.рф/. Здесь же можно увидеть и участниц состязания—2026.