В полиции напомнили, как не стать участником преступления, попавшись мошенникам

При первых подозрениях на общение с мошенниками нужно обсудить ситуацию с близкими, а также не поддаваться панике и эмоциональному давлению. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Правоохранители подчеркнули, что нужно всегда перепроверять все, о чем говорят неизвестные. Если звонок исходит якобы из госоргана, то необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта. Если же злоумышленники представляются полицейскими, следует предложить решить вопрос при личном обращении в подразделение.
— Сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах. Вам не предложат «поучаствовать в операции», передать ценности, «перевезти посылку» или что-то поджечь, — передает Telegram-канал ведомства.
23 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил считать обман со стороны телефонных мошенников отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Депутат аргументировал свою инициативу тем, что ссылки на влияние злоумышленников все чаще используют как попытку смягчить ответственность.