Замгубернатора Нижегородской области получил награду от Путина

Егор Поляков, занимающий пост заместителя губернатора Нижегородской области, был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Данное решение закреплено указом президента Владимира Путина от 20 марта, который был обнародован на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что награда присуждена за значительные профессиональные достижения и продолжительную, добросовестную службу в структуре регионального управления. Кроме того, президент Владимир Путин отметил заслуги Виктора Клочая, президента АО «Русполимет», вручив ему орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Ранее 37 нижегородцев представлены к государственным наградам. Среди удостоенных высокой чести были депутаты Законодательного Собрания региона Максим Ребров и Владимир Беспалов.