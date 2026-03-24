В правительстве Ростовской области рассмотрели дизайн-проекты благоустройства территорий

Как доложила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, в этом году в Ростовской области изменён порядок согласования проектов развития территорий. Принятые решения позволят избежать длительных бюрократических процедур и синхронизировать работу с федеральным онлайн-голосованием Минстроя России. Механизм софинансирования из федерального и областного бюджетов помогает муниципалитетам компенсировать до 98% стоимости проектов, при этом работы можно выполнять и оплачивать поэтапно — при наличии банковской гарантии.