В правительстве Ростовской области рассмотрели дизайн-проекты благоустройства территорий

На совещании под председательством губернатора Юрия Слюсаря обсудили новый подход к принятию решений по проектам благоустройства территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»(ФКГС) и качество проектов благоустройства.
Как доложила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, в этом году в Ростовской области изменён порядок согласования проектов развития территорий. Принятые решения позволят избежать длительных бюрократических процедур и синхронизировать работу с федеральным онлайн-голосованием Минстроя России. Механизм софинансирования из федерального и областного бюджетов помогает муниципалитетам компенсировать до 98% стоимости проектов, при этом работы можно выполнять и оплачивать поэтапно — при наличии банковской гарантии.
Особое внимание уделили качеству проработки дизайн-проектов. К работе привлекли авторитетных специалистов — архитекторов и дизайнеров.
Директор центра компетенций Александра Харченко отметила, что муниципалитеты часто перегружают сметы сложной плиткой и витиеватыми дорожками, вместо того чтобы делать упор на озеленение и экономию средств.
Директор Ботанического сада ЮФУ Татьяна Вардуни обратила внимание на типичные ошибки: использование низкорослых и не приживающихся в нашей степной зоне растений, которые не дают тени. В результате такого «благоустройства» люди оказываются «как на сковородке» под открытым солнцем и ветрами.
Губернатор поддержал экспертов:
«Нужны простые и функциональные решения для комфортного отдыха и семейных прогулок. На площадках должны быть зоны для малышей и подростков, а в парках — достаточно тени, освещения и удобных мест для отдыха. Результат должен радовать людей десятилетиями».
На совещании также обсудили реконструкцию парка «Дружба» в Ростове-на-Дону. Глава администрации Александр Скрябин доложил, что проект разделен на зоны, но из-за недобросовестного подрядчика ранее выполненные работы придется демонтировать. По южной части парка во взаимодействии со Сбербанком готовится контракт на проектирование.
МинЖКХ и центр компетенций по развитию городской среды Ростовской области готовы помогать муниципалитетам устранять замечания к документам. Для муниципалитетов это возможность благоустроить свои территории в условиях скромных бюджетов. Например, при стоимости проекта до 5 млн рублей затраты муниципального бюджета могут составить всего 100 тысяч рублей.
Губернатор подчеркнул необходимость личной вовлечённости глав районов и городов на каждом этапе — от подготовки проекта до сдачи объекта.
