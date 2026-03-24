В Сочи штрафуют за переполненные мусорные баки

Нарушения вывоза отходов выявили в Центральном районе Сочи.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

Во время плановых проверок прокуратура Центрального района Сочи выявила нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами. Надзорные мероприятия, которые особенно активно проводятся в период подготовки города к летнему курортному сезону, показали недостатки как в работе муниципалитета, так и регионального оператора.

Выездные инспекции специалистов Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, а также представителей районной администрации, зафиксировали факты ненадлежащего содержания мест накопления твердых коммунальных отходов. В частности, речь идет о переполненных контейнерах и несоблюдении санитарных норм.

По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела в отношении ответственных должностных лиц органов местного самоуправления по статье о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.

Для устранения выявленных нарушений и корректировки работы системы прокурор внес представление руководству администрации района. Надзор за исполнением предписаний и общая проверка ситуации в сфере обращения с отходами продолжаются, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.