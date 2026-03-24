Экс-руководитель проектирования красноярского метро Митволь выходит на свободу

КРАСНОЯРСК, 24 марта, ФедералПресс. Осужденный за хищения при строительстве подземки в Красноярске Олег Митволь выходит на свободу. Об этом сообщил его защитник Михаил Шолохов.

«Согласно имеющейся информации, Олег Митволь освобождается из колонии сегодня», — цитирует адвоката «Интерфакс».

История уголовного преследования Митволя началась в июле 2022 года, когда его задержали в Красноярске по подозрению в хищении 954 миллионов рублей, предназначенных для строительства метро. Осенью 2023 года суд признал экс-чиновника виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 4,5 лет колонии.

Фигурантами того же дела о хищениях стал и бывший генеральный директор «КрасноярскТИСИЗа» Владимир Жарков, который также получил реальный срок.

Кроме того, в марте 2025 года в рамках отдельного эпизода, связанного со строительством красноярского метро, был вынесен приговор экс-председателю правительства региона Юрию Лапшину. Суд изобличен его в превышении должностных полномочий и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима.

Напомним, что строительство метро продолжается. Согласно планам, первая очередь метро будет включать 6 станций: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.