Льготную ипотеку на вторичку для многодетных предложили распространить по стране

Льготную ипотеку на вторичку для многодетных семей необходимо распространить по всей России. Об этом во вторник, 24 марта, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
— Предлагаю разрешить для многодетных льготную семейную ипотеку на вторичное жилье вне зависимости от города с учетом большой разницы цен между вторичным рынком и новостройками, — сказал Гриб, его слова передает ТАСС.
Замсека также добавил, что такое решение поможет многодетным семьям более эффективно использовать материнский капитал и денежные ресурсы.
