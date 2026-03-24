Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Льготную ипотеку на вторичку для многодетных предложили распространить по стране

Льготную ипотеку на вторичку для многодетных семей необходимо распространить по всей России. Об этом во вторник, 24 марта, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

— Предлагаю разрешить для многодетных льготную семейную ипотеку на вторичное жилье вне зависимости от города с учетом большой разницы цен между вторичным рынком и новостройками, — сказал Гриб, его слова передает ТАСС.

Замсека также добавил, что такое решение поможет многодетным семьям более эффективно использовать материнский капитал и денежные ресурсы.

Стало известно, что россиянам разрешат направлять средства материнского капитала на погашение ипотеки, оформленной в микрокредитных компаниях, если такие организации принадлежат регионам России.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что семьи, использующие материнский капитал для приобретения жилья или погашения ипотеки, обязаны выделить доли каждому члену семьи.

В феврале председатель комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что с нынешними тарифами цены на услуги коммунальщиков можно сопоставить с ежемесячным платежом по ипотеке.