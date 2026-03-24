В Красноярске к Дню космонавтики пройдет цикл лекций о роли искусства в освоении неба

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске к юбилею Дня космонавтики пройдет цикл лекций «Как творчество приближало небо».
Встречи состоятся 8−10 апреля в Доме искусств (проспект Мира, 3).
Проект посвящен тому, как художественные практики — от религиозных представлений до современных цифровых форм — отражали и формировали представления человека о космосе задолго до начала космической эры.
В программе три лекции: «Небо как храм», «Небо как мечта» и «Небо как дом». Их проведет культуролог, специалист по жанрам творчества Дома искусств Яна Саморядова.
Вход на мероприятия свободный.
0+