В Красноярске к Дню космонавтики пройдет цикл лекций о роли искусства в освоении неба

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске к юбилею Дня космонавтики пройдет цикл лекций «Как творчество приближало небо».

Источник: НИА Красноярск

Встречи состоятся 8−10 апреля в Доме искусств (проспект Мира, 3).

Проект посвящен тому, как художественные практики — от религиозных представлений до современных цифровых форм — отражали и формировали представления человека о космосе задолго до начала космической эры.

В программе три лекции: «Небо как храм», «Небо как мечта» и «Небо как дом». Их проведет культуролог, специалист по жанрам творчества Дома искусств Яна Саморядова.

Вход на мероприятия свободный.

0+