Команда «Иркутский политех» — серебряный призер чемпионата Иркутской области по хоккею с мячом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда «Иркутский политех» стала серебряным призером чемпионата Иркутской области по хоккею с мячом. Победу одержали ветераны «Байкал-Энергии», обыграв в финале студенческую команду со счетом 7:4. Третье место заняла «Сибскана-2008». Финальный матч и церемония награждения состоялись в ледовом дворце «Байкал» 21 марта.
Отметим, что чемпионат стартовал 11 декабря в формате группового турнира. В соревнованиях приняло участие 15 команд в двух группах. Организаторами чемпионата выступила Федерация хоккея с мячом Иркутской области.
Церемонию награждения провел президент «Спортивной студенческой лиги хоккея с мячом», ректор Иркутского политеха Михаил Корняков. Он вручил призерам кубки и комплекты наград.
«Поздравляю всех финалистов, вы показали яркие и вдохновляющие результаты. Надеемся, что в следующем году у команды политеха получиться завоевать золото. Но в спорте побеждает сильнейший и мы искренне поздравляем заслуженных чемпионов. Особенно выражаю благодарность нашим болельщикам и зрителям за поддержку. Вместе мы сильнее!», — отметил Михаил Корняков.
Результаты чемпионата прокомментировал капитан команды «Иркутский политех» — студент Института энергетики Егор Тузов, который был признан лучшим игроком турнира. По его мнению, политеховцам немного не хватило собранности.
«Игра была напряженной, нам удалось забить первыми, однако, далее соперник взял игру в свои руки. Несколько раз пытались сравнивать счет, но опыт “Байкал-Энергии” победил», — отметил Егор.