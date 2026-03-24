В РАН сообщили о возможных геомагнитных возмущениях

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Скорость солнечного ветра и температура в настоящий момент остаются повышенными, поэтому сохраняется возможность незначительных геомагнитных возмущений. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На текущий момент остается повышенной скорость солнечного ветра (около 600 км/с против характерных 300−400 км/с). Слабо повышена температура. Остальные параметры (плотность и магнитное поле) пришли в норму. Это пока сохраняет потенциал для незначительных возмущений», — говорится в сообщении.
Также специалисты отметили, что на Солнце наблюдается несколько средних групп пятен, но «с минимальными признаками “жизни”.
«В целом, есть ощущение, что текущая ситуация — ни туда ни сюда — заморозится на всю эту неделю», — подчеркивается в сообщении.