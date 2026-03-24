«Черный» вторник в Кишиневе: Электричество отключат на целый день — рассказываем, кому не повезло

По каким адресам сегодня в столице не будет света?
Поставщик сообщает о запланированных на 24 марта перерывах в поставках электроэнергии.
Ботаника:
— ул. Мунчешть, 799 — с 08:40 до 16:40.
Центр:
— ул. Каприкорн, 1−15, 2−16, Фечоарей, 1−23, 2−20, Хынчешть, 156A, 156/2, 160, M. Лермонтова, 15−19, 31−33, 37−49, 53−61, 67, 30−50, 64, 66A, 70−102, пер. 1 M. Лермонтова, 23, M. Ломоносова, 47, Рогулень, 1−69, 2−40, 46, Сф. Винерь, 2A, 44−72, 5−9, 13, 13A, 37, 37A, 43, 53, 61, 61A, пер. 2 Сф. Винерь, 11−13, Татарбунар, 7−17, 22−40, 40/2, В. Рэдиулуй, 5−7, 9, 11−19, 23−37, 41, 12−14, 20−26, 26A, 26/2, 62, Зодиак, 1−15, 2−52 — с 08:50 до 16:30.
— ул. М. Эминеску, 55, 66, M. Варлаам, 73/75, 75, 79, 84, 86, 88, 90 — с 09:30 до 16:00.
Чеканы:
— ул. А. Руссо, 11, 11/1, M. Костин, 26/4 — с 09:20 до 16:00.
Рышкановка:
— ул. Г. Мадан, 52 — с 09:20 до 13:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
