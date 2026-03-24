Весенняя оздоровительная кампания стартовала на Дону. В регионе стартовала программа организации досуга и оздоровления школьников в период весенних каникул. На базе 31 муниципалитета откроются 364 площадки дневного пребывания, где смогут провести время около 17,5 тыс. детей.
Занятия будут проходить на базе общеобразовательных школ и центров дополнительного образования.
По словам заместителя губернатора Андрея Фатеева, для ребят подготовлена насыщенная программа, включающая спортивные состязания, социально-гуманитарные проекты и мероприятия по профориентации.
Особое внимание уделено профилактике правонарушений и экологическому воспитанию. Также разработаны специальные смены для талантливых школьников, участников «Юнармии» и «Движения первых».
Для поддержки уязвимых категорий граждан из областного бюджета выделено 885 путёвок в санаторно-оздоровительные учреждения региона и на курорты Кавказских Минеральных Вод.
Кроме того, семьи, которые приобрели путёвки в лагеря самостоятельно, имеют право на получение денежной компенсации. Подробные инструкции и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте министерства образования Ростовской области.