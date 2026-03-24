Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Весенняя оздоровительная кампания стартовала на Дону

На базе 31 муниципалитета откроются 364 площадки дневного пребывания.

Весенняя оздоровительная кампания стартовала на Дону. В регионе стартовала программа организации досуга и оздоровления школьников в период весенних каникул. На базе 31 муниципалитета откроются 364 площадки дневного пребывания, где смогут провести время около 17,5 тыс. детей.

Занятия будут проходить на базе общеобразовательных школ и центров дополнительного образования.

По словам заместителя губернатора Андрея Фатеева, для ребят подготовлена насыщенная программа, включающая спортивные состязания, социально-гуманитарные проекты и мероприятия по профориентации.

Особое внимание уделено профилактике правонарушений и экологическому воспитанию. Также разработаны специальные смены для талантливых школьников, участников «Юнармии» и «Движения первых».

Для поддержки уязвимых категорий граждан из областного бюджета выделено 885 путёвок в санаторно-оздоровительные учреждения региона и на курорты Кавказских Минеральных Вод.

Кроме того, семьи, которые приобрели путёвки в лагеря самостоятельно, имеют право на получение денежной компенсации. Подробные инструкции и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте министерства образования Ростовской области.