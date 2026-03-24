Губернатор и глава города после осмотра набережной Ростова-на-Дону приняли ряд решений по комплексному развитию этой территории

Первым объектом стал сквер на Будённовском: его благоустройство завершили в ноябре 2025 года, вложив более 25 млн рублей по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь установили скамейки, фонари с вечерней подсветкой и детскую площадку с качелями. За счет городского бюджета обновили фонтан — к 1 Мая запустят новую насосную систему и световое сопровождение. В планах — дальнейшее развитие этой локации, в том числе реконструкция переходного моста к вокзалу.