Губернатор и глава города после осмотра набережной Ростова-на-Дону приняли ряд решений по комплексному развитию этой территории

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин провели совместную инспекцию центральных общественных пространств донской столицы — от сквера на Будённовском до Богатяновского Спуска. Сформированы основные подходы к планам комплексного развития набережной, включая решение многолетних проблем с объектами культурного наследия и поиск федерального финансирования «Парамоновские склады» для ремонта причальной стенки.
Первым объектом стал сквер на Будённовском: его благоустройство завершили в ноябре 2025 года, вложив более 25 млн рублей по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь установили скамейки, фонари с вечерней подсветкой и детскую площадку с качелями. За счет городского бюджета обновили фонтан — к 1 Мая запустят новую насосную систему и световое сопровождение. В планах — дальнейшее развитие этой локации, в том числе реконструкция переходного моста к вокзалу.
Продолжается реконструкция здания речного вокзала. Собственник обновит его фасад и добавит архитектурную подсветку к 9 Мая — так будет подчеркнут стиль советского модерна. А в октябре 2026 года начнется ремонт фасадов гостиницы «Якорь» — объекта культурного наследия. Губернатор обратил внимание на важность сохранения исторического облика, включая аутентичную цветовую гамму.
Особый акцент в ходе обсуждения был сделан на создании новой архитектурно-художественной подсветки. Юрий Слюсарь предложил оснастить ею Казанскую лестницу, что украсит облик набережной. Александр Скрябин добавил, что помимо лестницы планируется обустроить подсветку на Ворошиловском мосту, сравнив это с освещением знаменитых мостов Санкт‑Петербурга.
Большое внимание руководители уделили состоянию причальной стенки. Ее протяженность составляет более 2,4 тысячи погонных метров, при этом 80% требует капитального ремонта. Лишь пятая часть под управлением компании «Донской причал» содержится в порядке. Власти региона и города намерены искать федеральное финансирование для решения этой проблемы.
Одним из самых сложных объектов стала зона Парамоновских складов. Специалисты доложили, что состояние объекта плачевное: фундаменты частично находятся в воде, а склон, пропитанный родниками, нестабилен — при этом сами постройки фактически выполняют роль опоры. Парамоновские склады, как памятник архитектуры, находится в федеральной собственности, а фасады складов — объекты культурного наследия.
«Поручил совместно с городом создать рабочую группу с участием общественности по сохранению памятника федерального значения и одного из любимых мест ростовчан. Для решения проблемы будем обращаться в Росимущество, разрабатывать проект укрепления склона с сохранением исторического облика фасадов построек. Эта часть набережной должна иметь единый архитектурный стиль», — сказал Юрий Слюсарь.
После осмотра объектов руководители региона и города дошли до Богатяновского Спуска. На этой неделе на приеме граждан по поручению Президента РФ жители обратились с просьбой реконструировать участок от Большой Садовой до Береговой. Вопрос взят в работу: запланирован ремонт автодороги. К середине ноября участок будет полностью обновлен — график работ уже утвержден.
