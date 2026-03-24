Землю накрывает солнечным ветром: чего ждать людям 24 марта

По данным специалистов, во вторник, 24 марта, жителей Земли ожидают геомагнитные возмущения. Причиной этого явления стал ускоренный солнечный ветер, скорость которого до сих пор превышает норму почти в два раза. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые отмечают, что минувшие сутки выдались неспокойными: на планете фиксировались магнитные бури, которые достигали уровня G2 и G3. Однако сегодняшний прогноз обещает относительное затишье — вспышечная активность на Солнце оценивается как низкая. Тем не менее потенциал для новых возмущений все еще сохраняется.
Специалисты объясняют текущую ситуацию остаточными явлениями после крупного геомагнитного события, стартовавшего еще в прошлые выходные. Хотя плотность солнечного ветра и параметры магнитного поля уже вернулись к норме, его скорость остается повышенной — порядка 600 километров в секунду при стандартных 300−400 километрах в секунду. Это, а также слегка повышенная температура плазмы, поддерживает возможность незначительных геомагнитных колебаний.
В лаборатории добавили, что на видимой стороне Солнца сейчас наблюдается несколько групп пятен. Они имеют средние размеры, но демонстрируют минимальные признаки активности. Этого фона хватает лишь на то, чтобы уровень жесткого излучения не падал слишком низко, но не более того. Вспышек, способных повлиять на магнитосферу Земли, по сути, не зарегистрировано.
В целом, как подчеркивают эксперты, сложившаяся ситуация характеризуется неопределенностью. По их ощущениям, текущее состояние космической погоды, которое они описывают как «ни туда, ни сюда», может сохраниться на всю текущую неделю без резких изменений.
Ещё на прошлой неделе стало известно, что солнечная активность может вырасти из-за корональных дыр. По данным специалистов, к Земле уже начала поступать выброшенная ранее солнечная плазма.