Землю накрывает солнечным ветром: чего ждать людям 24 марта

В лаборатории добавили, что на видимой стороне Солнца сейчас наблюдается несколько групп пятен. Они имеют средние размеры, но демонстрируют минимальные признаки активности. Этого фона хватает лишь на то, чтобы уровень жесткого излучения не падал слишком низко, но не более того. Вспышек, способных повлиять на магнитосферу Земли, по сути, не зарегистрировано.