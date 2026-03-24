На улицы Екатеринбурга вернулись электросамокаты

На улицы Екатеринбурга уже вернулись электросамокаты. Как сообщают очевидцы, довольные местные жители уже вовсю разъезжают по городу. Однако, возвращению самокатов рады далеко не все екатеринбуржцы.
Ранее кикшеринговые компании сообщали, что вернут самокаты на улицы Екатеринбурга в конце марта. Первыми возобновить аренду СИМ планировал сервис Whoosh, но их опередили самокаты «Юрент».
В администрации Екатеринбурга готовятся к сезону самокатов и планируют в этом году ограничить их число до адекватных значений. Некоторые депутаты выступают за полный запрет СИМ, но пока что власти города не планируют прибегать с таким серьезным мерам.
На данный момент проезд на самокатах запрещен в парке имени Маяковского, в Дендропарке на улице 8 Марта, в парках «Зеленая Роща», «Уралмаш», «Эльшаш» и Энгельса, по Олимпийской набережной и по мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев.
Напомним, что в Свердловской области уже зарегистрировано первое ДТП с участием электросамоката. В Нижнем Тагиле 20-летний парень при повороте налево угодил прямо под колеса машины. Самокатчик с различными травмами госпитализирован.