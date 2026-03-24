Настольную игру о зверях Хабаровского края выпустил Комсомольский заповедник

В основе игры — 172 карточки с изображениями и описаниями 43 видов животных, обитающих на территории Хабаровского края. Среди персонажей как амурский тигр, так и крошечная бурозубка, которая редко попадает в поле зрения широкой публики. Задача участников — собрать квартет карточек, посвященных одному животному. В процессе игры, по замыслу авторов, непроизвольно запоминаются названия, внешние признаки, повадки и среда обитания представителей местной фауны.