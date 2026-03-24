Настольную игру о зверях Хабаровского края выпустил Комсомольский заповедник

В Комсомольском заповеднике создали авторскую настольную игру «Млекопитающие суши». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», разработка сотрудников отдела экологического просвещения объединила азарт коллективной игры с глубоким изучением фауны региона. Возрастной ценз игры — 8+.
В основе игры — 172 карточки с изображениями и описаниями 43 видов животных, обитающих на территории Хабаровского края. Среди персонажей как амурский тигр, так и крошечная бурозубка, которая редко попадает в поле зрения широкой публики. Задача участников — собрать квартет карточек, посвященных одному животному. В процессе игры, по замыслу авторов, непроизвольно запоминаются названия, внешние признаки, повадки и среда обитания представителей местной фауны.
— Общедоступной научно-популярной информации о животном мире нашего края немного, и эта игра дает возможность заполнить пробел, — рассказала начальник отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника Екатерина Кондратьева.
По словам разработчиков, пособие решает и еще одну задачу: дает педагогам достоверные, проверенные учеными сведения. Екатерина Кондратьева отметила, что как эксперт нередко сталкивается с ошибками в образовательных материалах, и новая игра поможет навести порядок в фактах.
Создателями игры выступили начальник отдела Екатерина Кондратьева и методист Юлия Шевцова. Проект реализован совместно с экологическим клубом «Бумеранг» при поддержке благотворительного фонда содействия образованию «Дар» и ассоциации «Русский лосось».
Презентация новинки запланирована на май сразу на нескольких площадках Дальнего Востока.
Авторы уточнили, что игра вышла ограниченным тиражом — не более 200 экземпляров. Однако уже в ближайшее время она будет доступна для скачивания всем, кто интересуется животным миром региона.
В дальнейших планах команды Комсомольского заповедника — создать аналогичные игровые пособия, посвященные птицам и насекомым Хабаровского края.