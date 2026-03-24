В России могут запретить маркетплейсам устанавливать скидки на товары

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минпромторг предложил ограничить возможность маркетплейсов влиять на цены товаров.
Это значит, что привычные для покупателей скидки могут исчезнуть. Сейчас маркетплейсы часто устанавливают скидки за свой счет или за счет продавцов, что позволяет удерживать низкие цены. Если такие акции запретят, цены на товары вырастут — в среднем на 5−15%, особенно на товары повседневного спроса с низкой маржинальностью: бытовую химию, продукты и канцелярские товары.
Минпромторг заявляет, что цель предложения — поддержка малого бизнеса в регионах, таких как местные магазины, рынки и ларьки, а не только защита покупателей, сообщает ИА «Север-Пресс».16+