Хабаровские футболисты займутся танцами

Юных хабаровских спортсменов будут обучать брейкингу. Танцевальный тренд охватывает всё больше футбольных академий страны. Присоединился к нему и Хабаровск, сообщили hab.aif.ru в академии «Искра».
«Танцы становятся отличным дополнением к футболу: у спортсменов развиваются стопа, голеностоп, тазобедренный и коленный суставы. Тело становится более пластичным и послушным, давая футболистам реальное преимущество на поле. В этом и есть наша цель — раскрыть потенциал каждого воспитанника», — рассказал исполнительный директор академии «Искра» Олег Сурцев.
В школе брейк-данса запущено сразу два танцевальных направления: хип-хоп (танец с акцентом на движения рук, ног и корпуса), а также брейкинг (элементы акробатики, вращения, силовые элементы, работа в партере).
В академии твёрдо намерены заняться популяризацией брейк-данса в Хабаровске. Так, в апреле в краевой столице пройдёт первый общегородской мастер-класс по хип-хопу, специальным гостем которого станет заслуженный мастер-спорта России Ани Закарян.