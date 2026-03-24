В «1000-коечной» больнице впервые применили «выключатель боли»

В краевой клинической больнице № 2 Владивостока нейрохирурги выполнили первую процедуру радиочастотной абляции (РЧА) на новом оборудовании — генераторе Boston Scientific G4, который медики назвали «выключателем боли». Операцию провели 66-летнему пациенту, который до вмешательства практически не мог передвигаться без трости.
Мужчина поступил в первое нейрохирургическое отделение с жалобами на постоянные боли в пояснице, из-за которых он не мог долго сидеть, лежать или ходить без опоры. Врачи предложили современный малоинвазивный метод — радиочастотную абляцию. Процедура проводилась под местной анестезией и рентген-контролем: через небольшие проколы к нервным корешкам, проводящим болевой сигнал, ввели специальную иглу.
С помощью нового генератора выполнили четыре точечных воздействия — справа и слева, на двух уровнях. Вся манипуляция заняла около 30 минут. Уже на третьи сутки после вмешательства пациент отметил полное исчезновение острых болей и смог отказаться от трости. По словам самого мужчины, он чувствует себя «прекрасно» и благодарит врачей за внимательное отношение.
В больнице пояснили, что РЧА — щадящий метод, позволяющий «отключить» болевой импульс, не повреждая окружающие ткани. Появление генератора Boston Scientific G4 в арсенале нейрохирургов даёт возможность помогать большему числу пациентов с хроническими болевыми синдромами позвоночника, которые ранее не поддавались консервативному лечению.
Процедура стала первым опытом использования нового оборудования в стационаре. Медики отмечают, что успешный результат подтверждает высокую эффективность метода и открывает новые перспективы в лечении пациентов с нейропатической болью.