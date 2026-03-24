Полиция Комсомольска-на-Амуре задержала подозреваемого в серии краж

Источник: Комсомольская правда

В городе Юности сотрудники патрульно-постовой службы задержали 25-летнего жителя Верхнебуреинского района, который ночью проник в магазин на проспекте Первостроителей, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

Сигнал о вскрытой двери супермаркета поступил экипажу ППС во время дежурства. Прибыв на место, полицейские обнаружили распахнутый вход, а в ходе осмотра помещений нашли в подсобке незваного гостя. Злоумышленника задержали на месте и доставили в отдел.

Выяснилось, что задержанный уже имел судимость за кражу и находился в розыске за аналогичное преступление. В Комсомольске-на-Амуре мужчина перебивался случайными заработками, а в последнее время и вовсе жил в подъезде.

«По словам фигуранта, будучи пьяным, он вскрыл павильон ради денег из кассы и продуктов. Если бы не оперативность полиции, ущерб организации мог превысить 530 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Следствие также установило причастность подозреваемого к еще одному эпизоду: в феврале он похитил три тысячи рублей из кассы в торговом центре, которые тут же потратил на еду и выпивку.

В отношении серийного налетчика возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Покушение на преступление». Сейчас любитель легкой наживы находится под стражей, расследование продолжается.

