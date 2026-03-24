Волк показала видео, как полицейские ловили на улицах Югорска рысь

В Ханты-Мансийском АО в город Югорск вышла рысь, впоследствии полицейские поймали ее на карнизе окна одного из зданий. О случае рассказала в мессенджерах официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ночное время в дежурную часть поступило сообщение о появлении на территории Югорска рыси. Сначала ее видели в городском парке, а затем возле санатория-профилактория. Прибывшие на место мои коллеги обнаружили животное на карнизе окна первого этажа здания. Они поймали рысь, вывезли ее в удаленный лесной массив и выпустили в охранной зоне государственного природного заповедника “Малая Сосьва” имени В. В. Раевского», — проинформировала Волк.
Представитель Министерства внутренних дел подчеркнула, что рысь — это не домашний безобидный котенок, а хищник с острыми когтями и охотничьим инстинктом.
Волк поделилась видео, на котором запечатлена поимка животного. На кадрах видно, как полицейские пробираются по снегу к сидящей на карнизе окна рыси, а затем с помощью куска ткани хватают ее. Также в ролике показан момент выпуска зверя в естественную среду — после того, как сотрудники МВД открыли багажник, хищник продолжал там сидеть, не торопясь выпрыгнуть. Правоохранители предположили, что животному было тепло в машине, поэтому оно не спешило уходить. В итоге рысь все же выпрыгнула из багажника и побежала по территории заповедника.
Месяц назад сообщалось еще об одном случае поимки рыси в ХМАО, а именно в городе Мегион.