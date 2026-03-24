Волк показала видео, как полицейские ловили на улицах Югорска рысь

Волк поделилась видео, на котором запечатлена поимка животного. На кадрах видно, как полицейские пробираются по снегу к сидящей на карнизе окна рыси, а затем с помощью куска ткани хватают ее. Также в ролике показан момент выпуска зверя в естественную среду — после того, как сотрудники МВД открыли багажник, хищник продолжал там сидеть, не торопясь выпрыгнуть. Правоохранители предположили, что животному было тепло в машине, поэтому оно не спешило уходить. В итоге рысь все же выпрыгнула из багажника и побежала по территории заповедника.