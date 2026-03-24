Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волк показала видео, как полицейские ловили на улицах Югорска рысь

На территорию Югорска в ХМАО забрела рысь, которую пришлось ловить сотрудникам МВД.

Источник: Аргументы и факты

В Ханты-Мансийском АО в город Югорск вышла рысь, впоследствии полицейские поймали ее на карнизе окна одного из зданий. О случае рассказала в мессенджерах официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ночное время в дежурную часть поступило сообщение о появлении на территории Югорска рыси. Сначала ее видели в городском парке, а затем возле санатория-профилактория. Прибывшие на место мои коллеги обнаружили животное на карнизе окна первого этажа здания. Они поймали рысь, вывезли ее в удаленный лесной массив и выпустили в охранной зоне государственного природного заповедника “Малая Сосьва” имени В. В. Раевского», — проинформировала Волк.

Представитель Министерства внутренних дел подчеркнула, что рысь — это не домашний безобидный котенок, а хищник с острыми когтями и охотничьим инстинктом.

Волк поделилась видео, на котором запечатлена поимка животного. На кадрах видно, как полицейские пробираются по снегу к сидящей на карнизе окна рыси, а затем с помощью куска ткани хватают ее. Также в ролике показан момент выпуска зверя в естественную среду — после того, как сотрудники МВД открыли багажник, хищник продолжал там сидеть, не торопясь выпрыгнуть. Правоохранители предположили, что животному было тепло в машине, поэтому оно не спешило уходить. В итоге рысь все же выпрыгнула из багажника и побежала по территории заповедника.

Месяц назад сообщалось еще об одном случае поимки рыси в ХМАО, а именно в городе Мегион.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше