В Красноярском крае ограничили золотодобычу из-за загрязнения реки Богунай

В Рыбинском округе прокуратура добилась ограничения добычи золота из-за загрязнения руки Богунай. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В течение 2024 и 2025 годов надзорное ведомство совместно со специалистами регионального минэкологии проводило проверки в отношении ООО АС «АПК», которое занималось добычей россыпного золота на территории Рыбинского муниципального округа. Несмотря на неоднократные выезды инспекторов, каждый новый рейд выявлял новые нарушения.
Установлено, что предприятие сбрасывало сточные воды в реку Богунай, не обеспечивая сохранность водных биоресурсов. Содержание взвешенных частиц в воде превысило допустимую норму в 13,5 раза.
Прокуратура обратилась в уполномоченный орган с инициативой о досрочном прекращении лицензии на пользование недрами. Специальная комиссияё приняла решение ограничить право компании на добычу золота.
К этому моменту недропользователь уже имел нарекания со стороны контролирующих структур. Ранее его привлекали к административной ответственности за нарушение правил охраны водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), а также за несоблюдение экологических требований (ч. 1, 9, 10 ст. 8.2, ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ). Общая сумма наложенных штрафов превысила 680 тысяч рублей.
После внесенного прокуратурой представления руководство компании перечислило в бюджет 1,3 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного природе.
Под влиянием надзорного ведомства золотодобытчики приступили к исправлению ситуации. Предприятие заключило договор на искусственное воспроизводство более 26 тысяч мальков сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Стоимость этой программы составила 5 млн рублей.
Кроме того, компания профинансировала комплексное лесовосстановление на землях лесного фонда площадью свыше 22 гектаров, направив на эти цели еще 9,7 млн рублей.
