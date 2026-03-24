Создана математическая модель для повышения точности навигации судов

По данным пресс-службы, при переводе между этими системами возникают неточности, поскольку балльные шкалы приходится пересчитывать в физические параметры, например, высоту волн. Это может приводить к ошибкам в моделях отражения радиосигнала и снижению точности работы радиолокационных систем. Также современные математические модели, используемые в навигации, имеют ограничения. Например, модель GIT (Georgia Institute of Technology), широко применяемая в отрасли, хорошо согласуется с экспериментальными данными при волнении моря от 4 до 9 баллов. Однако при слабом волнении возникают значительные расхождения, что увеличивает вероятность пропуска небольших объектов на воде.