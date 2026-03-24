Заболеваемость ОРВИ среди жителей Красноярского края снизилась на 14%

На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом среди жителей Красноярского края снизилась на 14,4%. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. К медикам обратились 10 207 человек, среди них 5663 жителя Красноярска. Из-за отсутствия более 20% учеников на минувшей неделе удаленно учились шесть классов в трех школах краевого центра.