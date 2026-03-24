Актер Билл Косби оказался должен 59 миллионов долларов: платить придется за преступление полувековой давности

В Калифорнии суд присяжных постановил, что известный актер и комик Билл Косби должен выплатить более 59 миллионов долларов женщине, которую он изнасиловал более полувека назад. Об этом пишет The Guardian.
Иск против артиста подала Донна Моцингер, утверждавшая, что в 1972 году он накачал ее наркотиками и надругался над ней. По словам истицы, инцидент произошел после того, как Косби угостил ее бокалом вина в своем лимузине.
Моцингер смогла подать в суд только после изменения законодательства штата, которое продлило сроки давности по подобным делам. Сама женщина назвала вердикт присяжных долгожданной справедливостью, к которой она шла на протяжении пяти десятилетий.
Для 87-летнего Косби, некогда считавшегося иконой американского телевидения, это очередное поражение в суде. Ранее он уже отбывал тюремный срок по другому делу о сексуальном насилии, но позже приговор был отменен из-за процессуальных нарушений. Адвокат комика заявил, что намерен обжаловать нынешнее решение, настаивая на невиновности своего подзащитного.
В ходе разбирательства Моцингер рассказала, что Косби использовал свой статус знаменитости, чтобы войти к ней в доверие, когда она работала официанткой. После того как она выпила предложенное вино и таблетку, которую приняла за аспирин, ей стало плохо, и она потеряла сознание. Очнувшись дома, женщина поняла, что подверглась насилию.
Присяжные заседатели единогласно встали на сторону истицы. В итоге суд обязал Косби выплатить 19,25 миллиона долларов в качестве компенсации и дополнительно 40 миллионов в качестве штрафных санкций.
