Юные ростовские гандболистки — вице-чемпионки России

В Тольятти завершилось Первенство России среди девушек 2010 года рождения (U-17).
Ростовская команда, собранная из воспитанниц СШОР № 8, СШ № 13, РШИСП и РОУОР, успешно преодолев групповой этап и в полуфинале уверенно разобрались с соперницами из Москвы (32:24) и вышла в финал турнира.
В битве за золотые медали ростовчанки дали настоящий бой хозяйкам площадки — команде Самарской области, но в итоге уступили — 29:36.
Серебряные медали вручены команде и тренерам вице-чемпионок: Сергею Белицкому, Марине Калюжиной и Юлии Денисенко.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.