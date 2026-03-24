Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юные ростовские гандболистки — вице-чемпионки России

Источник: НИА Ростов

В Тольятти завершилось Первенство России среди девушек 2010 года рождения (U-17).

Ростовская команда, собранная из воспитанниц СШОР № 8, СШ № 13, РШИСП и РОУОР, успешно преодолев групповой этап и в полуфинале уверенно разобрались с соперницами из Москвы (32:24) и вышла в финал турнира.

В битве за золотые медали ростовчанки дали настоящий бой хозяйкам площадки — команде Самарской области, но в итоге уступили — 29:36.

Серебряные медали вручены команде и тренерам вице-чемпионок: Сергею Белицкому, Марине Калюжиной и Юлии Денисенко.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.