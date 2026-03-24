Собянин: Московские метростроители разработали новый метод сборки щитов

Уникальный метод запуска тоннелепроходческих щитов разработали в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Reuters

«Московские метростроители разработали уникальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов. Строительство метро — это всегда трудоемкий процесс. Но работы на участке между станциями “Новомосковская” и “Сосенки” Троицкой линии стали для наших инженеров задачей повышенной сложности. Тоннели пришлось прокладывать в весьма стесненных условиях. Для комфортной сборки тоннелепроходческого щита протяжeнность котлована должна превышать 100 м. Здесь же его габариты оказались крайне малы — всего 30 на 25 м», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что общую длину щита «Ольга», который работает в левом перегонном тоннеле, сократили с 106 до 70 м, а саму машину разделили на части, которые по мере продвижения поэтапно опускали в котлован. Внутри площадки комплекс продвигался не линейно, а вдоль стенок, изгибаясь как змея.

«Еще более сложная задача стояла при подготовке щита “Татьяна”, который будет строить правый перегонный тоннель. Пространство для него сократилось из-за уже работающих систем “Ольги”. Инженеры придумали выход из сложнейшей ситуации — нестандартный способ сборки машины с использованием системы конвейеров, которые собирают породу в компактный накопитель. Грунт будут поднимать на поверхность при помощи грейфера. Благодаря такому решению в котловане осталось место для безопасного передвижения рабочих. Подход уникален и сложен в реализации, требует высокой точности и опыта работы в команде», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что станция «Сосенки» появится на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032 вблизи одноименной деревни. Завершить ее строительство планируется в 2029 году.

