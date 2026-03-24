В Красноярске готовятся к строительству дороги в переулке Боготольский

В Красноярске в переулке Боготольский подрядчик приступил к подготовке площадки для строительства дороги. В настоящее время специалисты демонтируют старые погреба — всего 141 незаконное сооружение. О ходе работ рассказали в соцсетях департамента градостроительства администрации Красноярска. Затем рабочие займутся: выносом инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электричество); реконструкцией подпорной стены у дома № 36 по улице Копылова; формированием основания дороги. Реконструкция переулка ведется на участке от улицы Копылова до улицы Новосибирской. Здесь обустроят 3—4 полосы движения, оборудуют тротуары, установят светофоры, опоры освещения и остановочные пункты. Завершить объект планируется к зиме 2027 года.