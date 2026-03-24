Первые 16 спутников группировки связи «Рассвет» запустили на орбиту

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— Спутники были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя Союз 2.1Б и взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. После окончания проверки и запуска бортовых систем они начнут движение на целевую орбиту, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Спутники разработали на базе собственной платформы компании, их интегрируют в систему связи на архитектуре 5G NTN. Первые тесты с клиентами пройдут в текущем году.

До этого пассажирский самолет Ту-214 стал первым импортозамещенным отечественным лайнером, получившим одобрение авиационных властей России. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что в рамках проекта фактически был создан новый передовой комплекс БРЭО.

Также стало известно, что Росавиация совместно с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» рассматривает возможность установки интернет-терминалов в самолетах. Это позволит пассажирам пользоваться интернетом во время полета.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
