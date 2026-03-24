Первые 16 спутников группировки связи «Рассвет» запустили на орбиту

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе компании.
— Спутники были успешно выведены на опорную орбиту, отделились от ракеты-носителя Союз 2.1Б и взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. После окончания проверки и запуска бортовых систем они начнут движение на целевую орбиту, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.
Спутники разработали на базе собственной платформы компании, их интегрируют в систему связи на архитектуре 5G NTN. Первые тесты с клиентами пройдут в текущем году.
До этого пассажирский самолет Ту-214 стал первым импортозамещенным отечественным лайнером, получившим одобрение авиационных властей России. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что в рамках проекта фактически был создан новый передовой комплекс БРЭО.
Также стало известно, что Росавиация совместно с аэрокосмической компанией «Бюро 1440» рассматривает возможность установки интернет-терминалов в самолетах. Это позволит пассажирам пользоваться интернетом во время полета.