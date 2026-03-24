ТЭК проведет испытания труб в двух районах Петербурга

АО «ТЭК Санкт-Петербурга»" 24 марта проведет два температурные испытания в Красногвардейском и Московском районах Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Источник: Коммерсантъ

В Красногвардейском районе проверка затронет внутриквартальные сети на территории, ограниченной: улицей Коммуны, Ириновским проспектом, а также улицами Отечественной и Лазо.

В Московском районе испытаниям подвергнутся тепловые сети от 3-Московской котельной в границах Московского и Ленинского проспектов, Предпортовой улицы, Дунайского проспекта, Московского шоссе, улиц Ленсовета и Костюшко.

Температура теплоносителя может достигать 110 градусов, отмечается в сообщении. Граждан призвали соблюдать правила безопасности во время проведения испытаний.