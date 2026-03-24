Волгоградские боксёры взяли две путёвки на первенство России

В Элисте завершилось первенство Южного федерального округа по боксу среди юношей и девушек. Более 200 молодых спортсменов из регионов ЮФО боролись за медали и право представлять свой округ на всероссийском уровне. Сборная Волгоградской области выступила ярко и результативно: команда завоевала 12 медалей и добыла две путёвки на первенство России.