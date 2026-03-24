Трейдеры угадали следующее заявление Трампа: заключены сделки на сумму в $580 млн

Американский лидер Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о ситуации на Ближнем Востоке. Накануне он сообщил о контактах с Ираном. За 15 минут до его поста трейдеры заключили сделки на нефтяном рынке на сумму в размере 580 миллионов рублей. Они угадали действия Дональда Трампа заранее. Так сообщила газета The Financial Times.
В материале отмечается, что утром 23 марта трейдеры реализовали порядка 6,2 тысячи фьючерсов на нефть. В их числе марок Brent и West Texas Intermediate.
В течение нескольких секунд объемы торгов подскочили. Затем с заявлением о «продуктивных переговорах» с Тегераном выступил президент США.
В МИД России на фоне резкого скачка цен на нефть в мире отметили, что многие страны задумываются о наращивании закупок у Российской Федерации. Замглавы Министерства Андрей Руденко сообщил, что Индия активно рассматривает возможности в этом направлении.