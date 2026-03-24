Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трейдеры угадали следующее заявление Трампа: заключены сделки на сумму в $580 млн

Трейдеры за 15 минут до заявления Трампа об Иране заключили сделки на $580 млн.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о ситуации на Ближнем Востоке. Накануне он сообщил о контактах с Ираном. За 15 минут до его поста трейдеры заключили сделки на нефтяном рынке на сумму в размере 580 миллионов рублей. Они угадали действия Дональда Трампа заранее. Так сообщила газета The Financial Times.

В материале отмечается, что утром 23 марта трейдеры реализовали порядка 6,2 тысячи фьючерсов на нефть. В их числе марок Brent и West Texas Intermediate.

В течение нескольких секунд объемы торгов подскочили. Затем с заявлением о «продуктивных переговорах» с Тегераном выступил президент США.

В МИД России на фоне резкого скачка цен на нефть в мире отметили, что многие страны задумываются о наращивании закупок у Российской Федерации. Замглавы Министерства Андрей Руденко сообщил, что Индия активно рассматривает возможности в этом направлении.

