Трейдеры угадали следующее заявление Трампа: заключены сделки на сумму в $580 млн

Американский лидер Дональд Трамп выступил с неожиданным заявлением о ситуации на Ближнем Востоке. Накануне он сообщил о контактах с Ираном. За 15 минут до его поста трейдеры заключили сделки на нефтяном рынке на сумму в размере 580 миллионов рублей. Они угадали действия Дональда Трампа заранее. Так сообщила газета The Financial Times.