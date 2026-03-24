В Красноярске пройдет Неделя детской книги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 28 марта по 5 апреля в Красноярской краевой детской библиотеке пройдет Неделя детской книги при поддержке министерства культуры Красноярского края.
Откроется программа 28 марта торжественной церемонией чествования лучших читателей региона. В этот день в библиотеке также пройдут встречи с красноярскими авторами Марией Иониной и Литой Ли, а также журналистом и фотографом Олегом Чипурой.
В течение недели посетителей ждет тематическая программа, объединенная девизом «Читаем страну: книжное путешествие начинается здесь!». Гости смогут познакомиться с историями о выдающихся россиянах, принять участие в занятиях, посвященных сказкам народов Севера, и сыграть в интерактивную игру по книге Ольги Нечаевой «Великая Тартария».
В отдельные дни в библиотеке пройдут этно-мастерские, творческие занятия и литературные игры: участники попробуют создать комиксы, поэкспериментируют с художественными стилями и познакомятся с произведениями детских писателей в разных форматах. Программа также включает семейные мероприятия и онлайн-активности в социальных сетях библиотеки.
Завершится неделя традиционными воскресными «Классиками».
Отметим, Всероссийская неделя детской книги в 2026 году проходит под знаком Года единства народов России.
