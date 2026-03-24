Эксперт: Небольшие бутиковые отели в Калининградской области демонстрируют высокую доходность

В Калининградской области небольшие отели бутикового формата демонстрируют высокую доходность. Оптимальный срок окупаемости таких гостиниц составляет до 7−10 лет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин.
По его словам, интерес туристов к региону растёт. Это повышает загрузку и тарифы в местных отелях, делая их привлекательным инвестиционным продуктом как для частных, так и для более крупных игроков.
«В данном регионе представлены и крупные отели, и небольшие бутиковые форматы. Стоимость последних относительно невысокая, но при этом они демонстрируют достаточно высокую доходность и дают оптимальный срок окупаемости — до 7−10 лет», — сообщил эксперт.
По данным онлайн-платформы «Авито», средняя цена за сутки в небольшом отеле в выходные в середине апреля в Калининградской области составляет от двух до шести тысяч рублей за ночь.
Ранее эксперты сообщили, что Калининградская область стала самым популярным направлением для экскурсионного отдыха весной. По данным туроператора «Алеан», в целом спрос на поездки по стране в это время года снизился на 20%. Однако эксперты отмечают, что всё больше путешественников покупает туры незадолго до отправления.
Автор: Варвара Макарова.