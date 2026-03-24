Два жителя Красноярского края попали под «уголовку» за незаконное хранение оружия и патронов

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Ирбейско-Саянского округа за незаконное хранение оружейного арсенала и патронов.
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что в марте 2026 года в селах Большой Арбай и Малиновка во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили в домах двух местных жителей оружейный арсенал.
«В подсобках и укромных углах нашли целый арсенал: затворы от различного оружия, 167 патронов заводского изготовления, оружие калибра 5,6 мм, а также охотничий карабин модели “ТОЗ-16”. Но главным экспонатом коллекции, которую один из владельцев предпочел оставить без документов, стал охотничий карабин “Мосина” — настоящий раритет, не выпускавшийся после 1945 года. Оружие и боеприпасы были изъяты на месте», — уточнили в надзорном ведомстве края.
После проверки специалистов выяснилось, что карабин «Мосина» оказался пригоден для стрельбы, как и остальное изъятое оружие. Все патроны, как установили эксперты, изготовлены заводским способом.
По данному факту возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
