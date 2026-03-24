Роспотребнадзор опроверг сообщения о первых укусах клещей в Красноярском крае

24 марта специалисты Роспотребнадзора опровергли сообщения о первых укусах клещей в Красноярском крае. Однако расслабляться не стоит: погодные условия уже складываются благоприятно для пробуждения лесных паразитов.
Жителей региона призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и окрестностей населенных пунктов. Лучшей защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, а избежать присасывания можно с помощью регулярных осмотров и использования репеллентов.
