Восемь живодеров оказались за решеткой за избиение капибары: ветеринары борются за здоровье животного

В Рио-де-Жанейро полиция задержала восьмерых местных жителей по обвинению в зверском избиении капибары. Инцидент произошел в районе Илья-ду-Говернадор, где животное подверглось нападению с использованием палок и металлических прутьев. Об этом пишет The Guardian.
Комиссар полиции Фелипе Санторо в беседе с журналистами назвал произошедшее преступлением, которое потрясло общество. Он подчеркнул, что это был акт крайней жестокости по отношению к существу, не представлявшему никакой угрозы.
Пострадавшее животное доставили в Центр ухода за дикой природой. Ветеринар Джеферсон Пирес, который занимается лечением диких животных уже 22 года, отметил, что за всю свою практику он никогда не видел избитых капибар.
Специалист рассказал, что сейчас 65-килограммовый зверь чувствует себя немного лучше, однако последствия нападения серьезны. По словам ветеринара, животное страдает от черепно-мозговой травмы, отека с внутренним кровотечением вокруг левого глаза и множественных травм спины, а на морде заметны раны с кровью.
Правоохранителям удалось вычислить нападавших благодаря камерам видеонаблюдения. В полиции подтвердили, что среди задержанных есть двое несовершеннолетних, и в данный момент все злоумышленники находятся под стражей.
