Трусенева о более легких заданиях на пересдаче ЕГЭ: «Это мистическая история»

«Вы знаете, это, мне кажется, больше какая-то мистическая история, связанная с тем, что традиционно говорят, что в Калининграде очень сложные были задания, а, допустим, в Москве они были лёгкие. Понятно, что мы их не выбираем, и они формируются не нами. Мы не имеем доступа ни к каким базам данных и заданиям, всё это узнаём накануне, всё это закодировано. Более того, я могу сказать, что всё это абсолютно одинаково во всех субъектах с точки зрения сложности. Это всё просчитано экспертами федерального уровня, и в этом нет никаких сомнений», — рассказала Трусенева.