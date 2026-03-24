В Брянской области более 1800 школьников посетили профмероприятия

Свыше 1800 школьников Брянской области стали участниками профориентационных мероприятий, которые проходили с 2 по 17 марта по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте образования и науки региона.
Например, школьники из города Карачева оценили масштабы работы завода «Термотрон», который выпускает продукцию различного типа для железных дорог, метрополитенов, трамваев и нефтегазового комплекса. Ребята из поселка Мичуринского познакомились с Вагонным участком Брянск-Орловский Московского филиала ФПК. Они осваивали тонкости процесса отправления пассажирского поезда и посетили пункт технического обслуживания пассажирских вагонов, где смогли оценить значимость технических знаний и навыков в ходе ремонтных работ.
Кроме того, ученики школы № 59 в Брянске узнали о работе редакции районной газеты «Деснянская правда». Главный редактор погрузил школьников в историю издания, рассказав о его возникновении и пути развития. Особый интерес у ребят вызвал рассказ ответственного секретаря газеты о его участии в специальной подготовке школы военкоров и о том, как будущих журналистов учат работать в экстремальных условиях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.