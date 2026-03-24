В МЧС рассказали причину смертельного пожара в центре Перми

Возгорание ликвидировали 20 человек личного состава и 6 единиц техники.

Непотушенная сигарета стала предварительной причиной ночного пожара в жилом доме на улице Куйбышева в Перми, где погиб мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание произошло в ночь на 24 марта. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. По предварительным данным, огонь возник из-за неосторожности при курении.

В момент возгорания в квартире находились два человека. Проснувшийся от запаха дыма пенсионер не смог попасть в комнату, где спал его сын. Прибывшие на место газодымозащитники вывели мужчину на свежий воздух — он не пострадал. Сына выжившего спасти не удалось.

В МЧС России напоминают о правилах безопасности: не курите в постели, используйте пепельницу и всегда убеждайтесь, что сигарета полностью потушена.