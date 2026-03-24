Волгоградцам рассказали, что нельзя держать на балконе — иначе штраф

Волгоградцам напомнили о штрафе, который может грозить им за хранение неположенных вещей на балконе. Это, в частности, старая мебель.
«Старые вещи могут легко вспыхнуть от случайно попавшего окурка», — поясняет член Общественной палаты России Евгений Машаров.
В домах, где предусмотрены пожарные люки и лестницы, хранящиеся на балконах кресла и шкафы также могут закрывать пути эвакуации.
Кроме того, следует учитывать, что максимальная нагрузка на балконную плиту не должна превышать 200 килограммов на один квадратный метр. Иначе она может обрушиться.
«За загромождение балкона по статье 7.21 КоАП РФ за нарушение правил пользования жилыми помещениями для собственников жилья предусмотрен штраф от одной тысячи рублей до 1,5 тысяч», — цитирует эксперта РИА Новости.
Вместе с тем на балконе разрешено хранить велосипед или лыжи, растения в горшках и мебель для отдыха — за такие вещи не оштрафуют.
