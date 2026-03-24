Могут ли уволить за подработку в Волгограде: совет юриста

Что вообще считается подработкой? В российском законодательстве такого официального термина нет. Обычно так называют любую дополнительную занятость в часы, свободные от основной работы. Форматы бывают разные: совместительство у того же работодателя, работа в другой компании в штате, сотрудничество как самозанятый. Иногда люди путают с подработкой сверхурочные или выход у своего же начальника, но чаще речь идет именно о работе «на стороне».