Могут ли уволить за подработку в Волгограде: совет юриста

Волгоградцы часто ищут дополнительный заработок, но боятся, что начальство узнает и выгонит с основной работы. Развеиваем страхи вместе с экспертом SuperJob.
Сразу к главному: в большинстве случаев работодатель не имеет права уволить вас за подработку. Такого основания просто нет в законе. Более того, статья 37 Конституции РФ и глава 44 Трудового кодекса РФ дают вам право свободно распоряжаться своим трудом и выбирать, где работать в свободное время.
Что вообще считается подработкой? В российском законодательстве такого официального термина нет. Обычно так называют любую дополнительную занятость в часы, свободные от основной работы. Форматы бывают разные: совместительство у того же работодателя, работа в другой компании в штате, сотрудничество как самозанятый. Иногда люди путают с подработкой сверхурочные или выход у своего же начальника, но чаще речь идет именно о работе «на стороне».
Нужно ли спрашивать разрешения у основного работодателя? Если вы трудитесь на другую компанию в свое личное время — в большинстве ситуаций согласование не требуется. Вы просто работаете.
Однако есть важное исключение. По статье 276 Трудового кодекса РФ, руководитель организации может устроиться по совместительству к другому работодателю только с разрешения уполномоченного органа или собственника имущества компании. Проще говоря, если вы директор, вам нужно согласие владельца бизнеса, чтобы подрабатывать еще где-то.
И последний нюанс, который важно помнить. Уволить именно за факт подработки нельзя. Но если из-за дополнительной занятости пострадает качество вашей основной работы, работодатель вправе применить санкции.
Не за то, что вы где-то еще работаете, а за невыполнение обязанностей на своем месте. Так что баланс держать все-таки придется.
Ранее по итогам опроса стало известно, что каждый второй волгоградец ищет подработку.