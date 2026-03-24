Донские власти запретили строить многоэтажки на территории ипподрома. Об этом сообщил журналистам первый замгубернатора Владимир Ревенко.
Застройка на участке теперь станет невозможной, пояснил чиновник. Ранее застройщик намеревался возвести на территории новый квартал — это 360 тыс. кв. метров жилья. Ипподром же хотели перенести на другую площадку. Переговоры шли тяжело, однако вопрос удалось урегулировать.
«Губернатор ответил: “Я вижу тут парк”. Несмотря на протесты застройщиков, он повторил, что участок должен стать парком. Другого такого земельного участка в городе нет», — пояснил Владимир Ревенко.
При этом власти изменили правила землепользования. Теперь на этом участке может быть только парк или ипподром. Окончательное решение относительно того, что именно будет на территории, пока не принято.