В Красноярском крае хотят восстановить 125-летнее здание больницы в умирающей деревне

Судя по размещенным в объявлении документам, здание построено по типовому проекту, аналогичное строение в 1988 году было в селе Долгий Мост Абанского района. Сейчас больница в деревне Широково находится в неудовлетворительном состоянии: фундамент и цоколь разрушаются, на стенах следы старения, крыша деформирована, часть богатой резьбы утрачена. Изначально в здании больницы была домовая церковь, теперь о ней напоминает лишь венчающий ее шатер.