В Красноярском крае хотят восстановить 125-летнее здание больницы в умирающей деревне

В Красноярском крае планируют отреставрировать здание земской больницы, построенное в 1900 году. Информация об этом появилась в телеграм-канале краевой службы по охране объектов культурного наследия.
Речь идет о здании земской больницы в деревне Широково Казачинского района. Здание строили специально для больницы на 40 коек. В 1915 году в ней работало 2 фельдшера. В 1920-х годах здесь оборудовали стационар, появился детский врач и хирург. Позднее в здании располагалась школа, предполагался капитальный ремонт и приспособление под клуб.
Сейчас для восстановления здания ищут инвесторов в рамках программы ПАО «ДОМ.РФ», которая предполагает восстановление исторических зданий и их приспособление для современного использования.
Судя по размещенным в объявлении документам, здание построено по типовому проекту, аналогичное строение в 1988 году было в селе Долгий Мост Абанского района. Сейчас больница в деревне Широково находится в неудовлетворительном состоянии: фундамент и цоколь разрушаются, на стенах следы старения, крыша деформирована, часть богатой резьбы утрачена. Изначально в здании больницы была домовая церковь, теперь о ней напоминает лишь венчающий ее шатер.
Стоит отметить, что здание находится в умирающей деревне, расположенной на правом берегу Енисея, напротив Галанино. По данным переписи 2010 года, в ней на тот момент жило всего 34 человека.